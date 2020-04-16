В Москве сократилось число арестованных за административные правонарушения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В городе резко сократилось число арестованных за административные правонарушения, передает RT со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию (ОНК) столицы.

Собеседник агентства рассказал, что в столице действуют два спецприемника для отбытия административного ареста. По его словам, в первом с вместимостью на 62 человека содержится всего 15 арестантов, а во втором, рассчитанном на 50 нарушителей, – шесть.

Представитель комиссии отметил, что месяц назад в первом учреждении отбывали наказание около 55–60 арестантов, а во втором спецприемнике было около 30 человек.

"Такое сокращение числа нарушителей в спецприемниках объясняют введением режима самоизоляции", – добавил он, уточнив, что жалоб на условия содержания в ходе проверок получено не было.

За последние сутки в России подтверждено 3 448 случаев коронавирусной инфекции в 78 регионах. Всего в России зарегистрировано 27 938 случаев заражения вирусом. За весь период выздоровели 2 304 человека.