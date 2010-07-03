Часть усадьбы на Смоленском бульваре станет экспонатом под открытым небом

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице продолжается реставрация исторических фасадов усадьбы полководцев Каменских на Смоленском бульваре. Главный фасад здания, как и сам дом, датируют второй половиной XVIII века, а дворовой фасад пристроили в конце следующего века. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В ходе ремонта фасадов в 2016 году был обнаружен уникальный белокаменный декор, ранее считавшийся утраченным. Тогда пользователь здания сообщил о находке специалистам Мосгорнаследия. Фасады усадьбы признали выявленным объектом культурного наследия. Теперь они находятся под охраной государства.

К восстановлению исторического облика фасадов приступили в январе 2019 года. Реставраторы уже расчистили оригинальную кладку и декоративные элементы на обоих фасадах. Сейчас они занимаются воссозданием утраченных частей декора.

Как уточнил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов, эксперты решили открыть и законсервировать белокаменные карнизы главного фасада и часть кирпичной кладки. Их превратят в экспозицию под открытым небом. "Для этого участок фасада расчистят, отреставрируют, а затем покроют специальным составом. Это позволит защитить его от негативного воздействия окружающей среды", – рассказал Емельянов. По его словам, специалистам также предстоит отреставрировать оконные проемы и оштукатурить поверхности стен.

Руководитель ведомства пояснил, что фасады усадьбы Каменских относятся к разным архитектурным стилям: классицизма и историзма, – в чем и заключается их уникальность.

Ранее Алексей Емельянов заявил, что около 200 памятников архитектуры отреставрируют в Москве до конца года. В частности, по его словам, планируют завершить работы в павильоне "Грот" усадьбы "Кусково", в усадьбе Ростопчина на Большой Лубянке. отреставрировать усадьбу Баташева, а также продолжить работы в Политехническом музее и "Доме с атлантами" на Солянке.