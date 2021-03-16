Госинспекция по недвижимости открыла обновленный центр приема граждан в ЦАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Госинспекция по недвижимости на Лубянском проезде открыла обновленную клиентскую зону. Ранее в залах для посетителей проводился ремонт, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Обновленная клиентская зона оснащена системой электронной очереди и постаматом для автоматической передачи документов.
"Новую локацию отличают современный дизайн, безопасность, функциональность. Благодаря рациональной организации пространства нам удалось значительно повысить вместимость зоны ожидания", – рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.
По словам специалиста, теперь помещение рассчитано на 20 посетителей и адаптировано для граждан с ограниченными возможностями здоровья.
Клиентская зона после ремонта состоит из двух залов. Первый из них выполнен в формате опенспейса, второй – обычная закрытая комната. В обоих пространствах установлены диваны, места для зарядки гаджетов и шкафы для верхней одежды.
Ранее в марте премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении жилищных сертификатов. Кроме того, в документе, который подписал глава кабмина, определяется порядок применения эскроу-счетов при погашении военной ипотеки.
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