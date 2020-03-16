Шесть улиц в Ярославском районе столицы планируют благоустроить в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Шесть улиц в Ярославском районе общей площадью более 29 тысяч квадратных метров планируют благоустроить в текущем году, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"В том числе отремонтируют важный участок дороги – проезд вокруг школ № 752 и № 1202", – говорится в сообщении.

Как уточняется, в ходе работ по благоустройству на проезжей части и тротуарах заменят асфальт и установят новые бордюры.

В этом году в городе планируют привести в порядок более 220 улиц, парков и водоемов. Продолжится работа по комплексному благоустройству вылетных магистралей, включая Ленинский проспект (на участке МКАД – улицы Кравченко), улицу Профсоюзную, шоссе Энтузиастов, проспект Андропова, улицу Липецкую, улицу Красная Пресня и Звенигородское шоссе (на участке до Третьего транспортного кольца). В центре столицы планируется создать качественное общественное пространство между благоустроенными ранее Арбатом и Пречистенкой.

28 января в Москве рассказали о планах комплексного благоустройства на 2020 год. Так, в столице планируется проведение работ на 45 улицах и иных общественных пространствах.

Ранее сообщалось, что в этом году в городе планируется высадить более 750 тысяч деревьев и кустарников. По официальным данным, за 2019 год в столице появились 79 тысяч новых деревьев и 1,6 миллиона кустарников. В число площадок по озеленению, помимо парков культуры и отдыха, скверов и особо охраняемых природных территорий, вошли участки вдоль улиц и магистралей, дворы жилых домов и социальных учреждений.