Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ледовые катки продолжают работать в 10 столичных парках, сообщает Агентство "Москва". Все они с искусственным покрытием, поэтому оттепель им не страшна.

В эти выходные, 16 и 17 марта, можно встать на лед в парке "Красная Пресня", где каток закроется 18 марта, и в Измайловском парке. Также покататься можно в "Сокольниках", парке "Ангарские пруды", Гончаровском парке, парке "Дубки", парке 50-летия Октября, усадьбе "Воронцово", парке Северного речного вокзала и Таганском парке.

Этой зимой парки посетили 35,4 миллиона человек. Больше всего посетителей приняли Парк Горького, "Сокольники" и "Зарядье". Ранее сообщалось, что до тех пор, пока в столице держатся морозы, катки будут работать в Парке Горького, "Сокольниках", Бабушкинском, Гончаровском парках и других зонах отдыха. В пресс-службе Мосгорпарка отметили, что ледовые площадки становятся непригодными для катания, когда в течение нескольких дней температура воздуха держится на уровне 2–5 градусов тепла или идет дождь.