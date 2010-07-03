Более 360 мастер-классов пройдет на площадках фестиваля "Крымская весна"

Более 360 мастер-классов пройдет на 13 столичных площадках фестиваля "Крымская весна" с 16 по 18 марта, сообщает Агентство "Москва".
Москвичи и гости столицы смогут познакомиться с культурой и историей полуострова, попробовать и научиться готовить национальные блюда народов, проживающих в Крыму, выбрать фермерские продукты и авторские сувениры.
Также для них подготовили красочные представления, джазовые концерты и выставки. За три дня фестиваля на его площадках пройдет более 360 мастер-классов и более 70 выступлений творческих коллективов.
Ранее сообщалось, что на площадках фестиваля можно будет приобрести самые вкусные продукты, привезенные прямиком с полуострова, и попробовать главные хиты крымской кухни в исполнении столичных рестораторов. Поддержать "весну" тематическим меню решили более 300 московских ресторанов, баров и кафе. В некоторых из них особое крымское меню введут еще до начала фестиваля или оставят его после окончания.
"Крымской весной" называют присоединение полуострова к России, которое состоялось в 2014 году. 16 марта был проведен референдум, на основании результатов которого 17 марта в одностороннем порядке была провозглашена независимая Республика Крым. А 18 числа власти полуострова подписали с Россией договор о вхождении территорий в состав РФ.
Следующим после "Крымской весны" станет фестиваль "Пасхальный дар", который состоится с 25 апреля по 5 мая.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.