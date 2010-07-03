Более 360 мастер-классов пройдет на площадках фестиваля "Крымская весна"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 360 мастер-классов пройдет на 13 столичных площадках фестиваля "Крымская весна" с 16 по 18 марта, сообщает Агентство "Москва".

Москвичи и гости столицы смогут познакомиться с культурой и историей полуострова, попробовать и научиться готовить национальные блюда народов, проживающих в Крыму, выбрать фермерские продукты и авторские сувениры.

Также для них подготовили красочные представления, джазовые концерты и выставки. За три дня фестиваля на его площадках пройдет более 360 мастер-классов и более 70 выступлений творческих коллективов.

Ранее сообщалось, что на площадках фестиваля можно будет приобрести самые вкусные продукты, привезенные прямиком с полуострова, и попробовать главные хиты крымской кухни в исполнении столичных рестораторов. Поддержать "весну" тематическим меню решили более 300 московских ресторанов, баров и кафе. В некоторых из них особое крымское меню введут еще до начала фестиваля или оставят его после окончания.

"Крымской весной" называют присоединение полуострова к России, которое состоялось в 2014 году. 16 марта был проведен референдум, на основании результатов которого 17 марта в одностороннем порядке была провозглашена независимая Республика Крым. А 18 числа власти полуострова подписали с Россией договор о вхождении территорий в состав РФ.

Следующим после "Крымской весны" станет фестиваль "Пасхальный дар", который состоится с 25 апреля по 5 мая.