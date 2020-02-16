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Культура

11:01

Российская государственная библиотека получит новое книгохранилище

город культура

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Современное здание книгохранилища с климатическим и температурным контролем создадут в Москве для Российской государственной библиотеки (РГБ) в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Директор учреждения Вадим Дуда уверен, что вопрос создания нового книгохранилища более чем актуален.

"Мы все видим с Большого Каменного моста большое белое здание. Это и есть наше основное книгохранилище. Там находится около 27 млн документов, и это очень серьезное превышение нормативов. Поэтому Ленинке жизненно необходимо новое книгохранилище", – заявил специалист.

На данный момент рассматривается также идеи по реконструкции пространства библиотеки в целом. По словам ее директора, на данный момент идет речь о создании соответствующей дорожной карты с особым вниманием к климатическим системам.

Российская государственная библиотека – крупнейшая публичная библиотека страны и континентальной Европы. Здание читальни включено в единый государственный реестр объектов культурного наследия РФ.

Ранее сообщалось, что департамент СМИ и рекламы Москвы отправит более 4 тысяч экземпляров книг российским библиотекам. Для этого была запущена акция "Дарите книги с любовью". Дополнительным поводом стал Международный день книгодарения.

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