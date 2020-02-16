Почти 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичных аэропортах задержано и отменено почти 40 рейсов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на сервис "Яндекс.Расписания".

Из данных электронного табло следует, что в аэропорту Внуково задержано четыре рейса и три отменено, в Домодедово 14 рейсов задержали и четыре отменили.

Изменения в расписании коснулись и столичного аэропорта Шереметьево. Здесь были задержаны 11 рейсов.

В четверг, 13 февраля, в Москве на 13 часов задержали самолет российской авиакомпании Azur air до Ла-Романа (Доминиканская республика). Уточнялось, что сделано это из соображений безопасности.

Ранее сообщалось о задержках и переносах 20 рейсов в столичных аэропортах.

