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11:33

Первая встреча молодых художников с кураторами проекта "Взлет" пройдет 17 февраля на ВДНХ

город досуг культура

11:33

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

На ВДНХ в лектории павильона "Рабочий и колхозница" 17 февраля пройдет первая встреча молодых художников, дизайнеров и модельеров с кураторами творческого проекта "Взлет".

Во встрече примут участие кураторы выставок по всем пяти направлениям: "Видеоарт", "Фотография", "Art&Science", "Искусство", "Мода", а также директор проекта Ирина Голинская, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу аппарата мэра и правительства Москвы.

"Спикеры представят свои направления, расскажут об особенностях четвертого сезона "Взлета" и системе конкурсного отбора, поделятся секретами организации успешной выставки и ответят на вопросы гостей", – говорится в сообщении.

Принять участие в конкурсе приглашают всех желающих в возрасте от 18 до 30 лет. Финалисты будут создавать свою экспозицию вместе с куратором направления. В процессе подготовки они узнают, как организовывать проводить крупные выставки.

Ранее Сергей Собянин открыл мастерские и арт-резиденции для художников, созданные в рамках совместного проекта ВДНХ и Музея современного искусства "Гараж". Мастерские разместили в павильоне №317 на ВДНХ.
Мэр Москвы отметил, что в проекте участвуют не только столичные художники, но и мастера из регионов. Со следующего года будут и иностранные художники.

город досуг культура

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