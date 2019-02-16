Образовательный комплекс в Красногорске планируют достроить в октябре-декабре

В Красногорске в IV квартале нынешнего года планируют завершить строительство воспитательно-образовательного комплекса, который возводят на территории ЖК "Мортонград Путилково", передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Подмосковья.
Как уточняется, в состав комплекса войдет детский сад на 150 мест и школа на 1,1 тысячи учащихся.
Предполагается, что в комплексе разместят музыкальный и физкультурный залы, игровые комнаты и спальни, служебно-бытовые помещения, пищеблок, медицинские и методические кабинеты, учебные классы, актовый зал, библиотеку и другие помещения.
Ранее сообщалось, что в Тимирязевском районе столицы ввели в эксплуатацию детский сад на 125 мест. Сад построили на месте ранее снесенного ДОУ №1124.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.