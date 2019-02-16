Образовательный комплекс в Красногорске планируют достроить в октябре-декабре

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В Красногорске в IV квартале нынешнего года планируют завершить строительство воспитательно-образовательного комплекса, который возводят на территории ЖК "Мортонград Путилково", передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Подмосковья.

Как уточняется, в состав комплекса войдет детский сад на 150 мест и школа на 1,1 тысячи учащихся.

Предполагается, что в комплексе разместят музыкальный и физкультурный залы, игровые комнаты и спальни, служебно-бытовые помещения, пищеблок, медицинские и методические кабинеты, учебные классы, актовый зал, библиотеку и другие помещения.

Ранее сообщалось, что в Тимирязевском районе столицы ввели в эксплуатацию детский сад на 125 мест. Сад построили на месте ранее снесенного ДОУ №1124.