Столичный парк развлечений "Остров мечты" обеспечили электричеством

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Завершена прокладка дополнительных силовых линий для электроснабжения строящегося в Москве парка развлечений "Остров мечты".

Для обеспечения парка электричеством модернизировали коллектор "Шоссейный", расположенный в районах Печатники и Тектильщики, передает "Комсомольская правда".

В ходе комплексной реконструкции были усилены вентиляционные шахты, заменены кабельные металлоконструкции, а тажке сделаны ходовые дорожки.

Максимальная глубина залегания коллектора составляет около 14 метров. Проведены работы по предотвращению поступления грунтовых вод на этот участок.

Парк развлечений "Остров мечты" планируется открыть в Нагатинской пойме в Москве в осенью 2019 года. Предполагается, что он станет крупнейшим крытым парком развлечений в мире.

Ранее стало известно, что первым будет смонтирован один из самых зрелищных аттракционов – "Храм огня". Он представляет из себя гигантские качели, стилизованные под руины города южноамериканских индейцев.