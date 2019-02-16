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03:09

Столичный парк развлечений "Остров мечты" обеспечили электричеством

город строительство парки

03:09

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Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Завершена прокладка дополнительных силовых линий для электроснабжения строящегося в Москве парка развлечений "Остров мечты".

Для обеспечения парка электричеством модернизировали коллектор "Шоссейный", расположенный в районах Печатники и Тектильщики, передает "Комсомольская правда".

В ходе комплексной реконструкции были усилены вентиляционные шахты, заменены кабельные металлоконструкции, а тажке сделаны ходовые дорожки.

Максимальная глубина залегания коллектора составляет около 14 метров. Проведены работы по предотвращению поступления грунтовых вод на этот участок.

Парк развлечений "Остров мечты" планируется открыть в Нагатинской пойме в Москве в осенью 2019 года. Предполагается, что он станет крупнейшим крытым парком развлечений в мире.

Ранее стало известно, что первым будет смонтирован один из самых зрелищных аттракционов – "Храм огня". Он представляет из себя гигантские качели, стилизованные под руины города южноамериканских индейцев.

"Москва сегодня": парк развлечений "Остров мечты" планируют открыть осенью

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город строительство парки

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