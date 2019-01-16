Федерация лыжных гонок столицы проведет массовый "Московский классический марафон"

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

26 января состоится "Московский классический марафон" – традиционные соревнования на призы первых русских лыжников − чемпионов мира и Олимпийских игр Владимира Кузина и Любови Барановой (Козыревой), а также 14-кратного чемпиона СССР Василия Смирнова.

Спортивное мероприятие, организатором которого выступает Федерация лыжных гонок столицы, посвящено 65-летию триумфального дебюта советских лыжников на 20-м чемпионате мира 1954 года в шведском городе Фалуне.

"Классическая гонка" пройдет в 27-й раз на базе ОУСЦ "Планерная" в подмосковных Химках.

В программе соревнований представлены мужская и женская классические лыжные гонки на дистанциях 30 и 10 километров, а также дебютная гонка на дистанции 5 километров с использованием исключительно одновременного бесшажного хода SUPER DOUBLE.

В соревнованиях могут принять участие как спортсмены, так и любители лыжных гонок. Победителей наградят кубками и памятными призами.