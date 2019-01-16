КСП подтвердила данные Депздрава о высокой обеспеченности Москвы врачами

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Контрольно-счетная палата Москвы подтвердила данные Депздрава о высокой обеспеченности столицы врачами. Об этом заявил глава КСП Виктор Двуреченских в беседе с изданием "Аргументы и факты".

По словам председателя Контрольно-счетной палаты, ранее ведомство допустило некорректность при подсчете количества персонала в столичной системе здравоохранения. "Там некорректность действительно допущена, и она связана с тем, что мы не считали федеральные и ведомственные клиники", – пояснил Двуреченских. "Если их считать, то показатель меняется значительно. В этом случае помощь оказывается нескольким сотням тысяч москвичей, а количество врачей даже превышает норму", – подчеркнул он.

Как отметил глава КСП, в подсчетах использовали данные федерального статистического наблюдения за 2017 год, так как аналогичных сведений по 2018 году еще нет. Такие данные появятся не ранее конца первого квартала этого года, уточнил он.

Ранее некоторые СМИ опубликовали недостоверную информацию о состоянии системы здравоохранения Москвы. В столичном Депздраве пояснили, что публикации были основаны на некорректной интерпретации результатов проверки КСП Москвы. Как сообщили в ведомстве, за последние два года число врачей в городских клиниках увеличилось на 2 тысячи человек.