КСП подтвердила данные Депздрава о высокой обеспеченности Москвы врачами

Контрольно-счетная палата Москвы подтвердила данные Депздрава о высокой обеспеченности столицы врачами. Об этом заявил глава КСП Виктор Двуреченских в беседе с изданием "Аргументы и факты".
По словам председателя Контрольно-счетной палаты, ранее ведомство допустило некорректность при подсчете количества персонала в столичной системе здравоохранения. "Там некорректность действительно допущена, и она связана с тем, что мы не считали федеральные и ведомственные клиники", – пояснил Двуреченских. "Если их считать, то показатель меняется значительно. В этом случае помощь оказывается нескольким сотням тысяч москвичей, а количество врачей даже превышает норму", – подчеркнул он.
Как отметил глава КСП, в подсчетах использовали данные федерального статистического наблюдения за 2017 год, так как аналогичных сведений по 2018 году еще нет. Такие данные появятся не ранее конца первого квартала этого года, уточнил он.
Ранее некоторые СМИ опубликовали недостоверную информацию о состоянии системы здравоохранения Москвы. В столичном Депздраве пояснили, что публикации были основаны на некорректной интерпретации результатов проверки КСП Москвы. Как сообщили в ведомстве, за последние два года число врачей в городских клиниках увеличилось на 2 тысячи человек.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.