В Крекшино построят крупный складской комплекс

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В Марушкинском поселении Новомосковского административного округа построят крупный производственно-складской комплекс для продуктов питания с особыми условиями хранения. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Объект площадью 32 тысячи квадратных метров расположится в поселке Крекшино на улице Производственная, участок 4. Высота застройки не превысит 25 метров. Размещение данного объекта создаст десятки дополнительных рабочих мест.

Ранее стало известно, что в ТиНАО на производственных территориях между ЖК "Румянцево-парк" и СНТ "Мир" построят крупный научно-производственный комплекс. Комплекс будет состоять из двух корпусов: научно-производственного и административного.