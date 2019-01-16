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03:03

В Замоскворечье начался капитальный ремонт зданий

город

03:03

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Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

В Замоскворечье с 15 января стартовали плановые работы по капитальному ремонту зданий, передает Агентство "Москва".

Сообщается, что в течение года строительные работы пройдут в 17 зданиях района. Выполнять план по ремонту начали по следующим адресам: улица Новокузнецкая, дом 18, строение 1 и улица Овчинниковская, дом 22/24, строение 1.

Уточняется, что в зимний период в зданиях заменят магистрали холодного, горячего водоснабжения и канализации. В апреле начнется реставрация фасадов, крыш и замена отопительных труб.

Ранее сообщалось, что за 2019 год капитально отремонтируют более 2 тысяч столичных домов. Планируется отремонтировать все системы жизнеобеспечения зданий.

город

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