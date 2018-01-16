Пожарное депо со скалодромом построят в ТиНАО

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Пожарное депо с учебно-тренировочной станцией и скалодромом построят в ТиНАО. Об этом сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.

Депо на четыре пожарных машины будет работать по адресу: деревня Никульское, владение 47-1, поселение Рязановское в Новомосковском административном округе. Новое депо позволит значительно сократить время прибытия пожарных к месту вызова.

Депо оснастят всем необходимым оборудованием и мебелью. На территории также разместятся учебная тренировочная башня со скалодромом, спортивные площадки и беговая дорожка.

Прилегающую территорию благоустроят. Возле депо построят автостоянки и площадки для размещения трансформаторной подстанции. На территории разобьют газоны, высадят деревья и кустарники.