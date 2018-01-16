Коптер будет следить за безопасностью на столичных водоемах

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На столичных водоемах планируют протестировать беспилотный летательный аппарат, который будет следить за безопасностью.

"Изображение будет поступать на мониторы поисково-спасательной станции "Борисовская" и оперативного дежурного ГКУ "Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах". Спасатели проследят, не купаются ли отдыхающие в неположенных местах, не разводят ли костры. Дежурные смогут увидеть нарушителей, выйти на место происшествия и остановить их", – рассказал руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин, передает портал мэра и правительства Москвы.

Фурсин также добавил, что возможности дрона позволяют перевозить груз весом до 1,5 килограмма, поэтому, в случае необходимости, беспилотник сможет доставить на воду спасательный жилет. Кроме того, коптер может летать над территорией водоемов в течение часа без подзарядки.

Чиновник отметил, что если эксперимент окажется успешным, такие коптеры могут начать патрулировать все пляжи и водоемы Москвы.

В 2017 году количество спасателей на столичных водоемах было увеличено. Ежедневно там дежурили 75–90 профессиональных спасателей и около 200 добровольцев.

Всего на водоемах был организован 61 общественно-спасательный пост, в то время как в 2016 году таких постов было 50. Дополнительные силы распределили по наиболее опасным участкам акватории.