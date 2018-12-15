В "Зарядье" прошел предновогодний прием в честь дипкорпуса

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

В парке "Зарядье" прошел прием в честь дипломатического корпуса. Столица РФ продолжит в дальнейшем развивать и наращивать международные связи, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Одним из таких событий, способствующих укреплению международного сотрудничества с Москвой, стал чемпионат мира по футболу, который проходил в столице летом 2018 года.



Заместитель мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко подчеркнул, что чемпионат прошел на высшем уровне в том числе благодаря сотрудничеству с дипломатическим корпусом. Он поблагодарил представителей дипмиссий.

"Перед более чем 2 миллионами туристов Москва предстала обустроенной, красивой, самого высокого уровня качества спортивных и зрелищных мероприятий, безопасной и дружелюбной", – сказал он на предновогоднем приеме в концертном зале "Зарядья".

Также он поблагодарил дипломатов за содействие в проведении Дней Москвы во многих городах мира. Таким образом появилась возможность рассказать всему миру об истории Москвы, ее культуре, планах на будущее и об инвестиционном климате, отметил заммэра.

Также Горбенко поздравил дипломатов с наступающими новогодними праздниками. С ответным словом выступили послы Мексики, Италии и Финляндии. Они поблагодарили Москву за сотрудничество и выразили надежду на дальнейшую совместную работу.

15 ноября Москву признали лучшим городом мира в сфере делового и событийного туризма.