Более 1000 человек поучаствовали в новогодней программе Музея Победы

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В Музее Победы на Поклонной горе в субботу, 15 декабря, прошло театрализованное новогоднее представление. Об этом сообщил информационный центр музея.

"Дед Мороз зажег Елку Победы. Главный зимний волшебник поздравил с наступающим Новым годом финалистов детского конкурса "Нарисуй "Елку Победы", подопечных благотворительных фондов "Спешите делать добро!" и "Подари жизнь", юных спортсменов из Вологодской области и всех посетителей музея", – сказано в сообщении музея.

На мероприятии также работали мастер-классы и интерактивные зоны, на специальной тематической площадке гости отправляли новогодние поздравления родным и близким.