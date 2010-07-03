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Москва 24

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Экономика

10:00

Москва улучшила позиции в рейтинге инновационных городов мира

город технологии экономика

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москва поднялась на 10 позиций в рейтинге инновационных городов мира Innovation Cities Global Index. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Столица расположилась на 38-й позиции рейтинга. "Москва оставила позади себя в рейтинге Стамбул, Осло, Рим, Копенгаген, Дублин, Гонконг, Хельсинки, Брюссель", – уточнил Ефимов.

Города оценивались по совокупности 162 показателей, разделенных на три блока: "инфраструктура для человеческого капитала", "рыночный потенциал" и "культурное достояние". Во внимание принимаются такие метрики, как ВРП, уровень благосостояния и образования, наличие производство, покрытие безналичной системой оплаты.

С 2012 года столица России поднялась в перечне более чем на 150 позиций – семь лет назад эксперты поставили город на 192 место. Нынешний рейтинг возглавляют Нью-Йорк, Токио, Лондон, Лос-Анджелес и Сингапур.

Самым инновационным городом России ранее признали именно Москву. Эксперты компании PwC и фонда Calvert 22 провели исследование, по итогам которого столица расположилась на первой позиции рейтинга, а в тройку вошли Санкт-Петербург и Казань (2 и 3 место соответственно).

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