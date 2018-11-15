На северо-востоке Москвы поставят памятник Конфуцию

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

На территории китайского парка "Хуамин" на северо-востоке Москвы установят памятник Конфуцию. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на генерального директора ландшафтной компании Arteza Дмитрия Онищенко.

Металлическая статуя была подарена по официальной линии коллегами из Китая и будет включена в архитектурный план строящегося парка. Центральным элементом его композиции станет искусственный пруд с декоративными рыбками, вокруг которого будут расположены четыре здания с традиционными внутренними двориками.

Особым украшением парка станут фигурные Камни Тай Ху и Линби, впервые поставляющиеся в Россию с месторождений в провинциях Аньхой и Шандунь.

Китайский деловой центр "Парк Хуамин" на улице Вильгельма Пика откроют в следующем году. В строительство этого комплекса и создание традиционного китайского парка различные китайские компании и корпорации инвестировали более $300 миллионов.

Ранее стало известно, что до конца года на территории инновационного центра Сколково завершится строительство центрального парка. Там же возле пруда сделают набережную с деревянным покрытием и продолжат маршруты пешеходных и велосипедных дорожек.