Более 40 рейсов перенесли в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 40 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах.

По данным сервиса "Яндекс.Расписания", в Шереметьево перенесли семь рейсов, во Внуково – 12.

В свою очередь в Домодедово задержали 17 рейсов и 15 отложили.

Ранее сообщалось, что ряд аэроэкспрессов между Шереметьево и Белорусским вокзалом отменят в сентябре.