Пятиэтажку на улице Кедрова демонтировали по технологии "умного сноса"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В Академическом районе демонтировали пятиэтажку по технологии "умного сноса". Демонтаж проводился по программе реновации, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента строительства.
Пятиэтажка площадью 3,6 тысячи квадратных метра находилась по адресу: улица Кедрова, дом №16, корпус 2. Она относилась к серии 1-510.
Ранее ее жильцы переехали в новые дома в том же районе – дом № 27 и № 27, корпус 1 по улице Дмитрия Ульянова.
Освобожденный после сноса участок передадут для строительства жилого дома по программе реновации.
На первом этапе "умного сноса" внутри здания демонтировали отдельные элементы с разделением отходов по группам. Их переработают для повторного использования. Затем с помощью экскаватора-разрушителя был разобран железобетонный остов здания.
Такой метод сноса, в частности, наименее опасен для окружающей среды и позволяет сохранить максимальное количество деревьев.
Ранее сообщалось о начале сноса расселенного трехэтажного дома на улице Краснолиманской в рамках программы реновации. Снос также происходит с использованием технологии "умного сноса".
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