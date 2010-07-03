Пятиэтажку на улице Кедрова демонтировали по технологии "умного сноса"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Академическом районе демонтировали пятиэтажку по технологии "умного сноса". Демонтаж проводился по программе реновации, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента строительства.

Пятиэтажка площадью 3,6 тысячи квадратных метра находилась по адресу: улица Кедрова, дом №16, корпус 2. Она относилась к серии 1-510.

Ранее ее жильцы переехали в новые дома в том же районе – дом № 27 и № 27, корпус 1 по улице Дмитрия Ульянова.

Освобожденный после сноса участок передадут для строительства жилого дома по программе реновации.

На первом этапе "умного сноса" внутри здания демонтировали отдельные элементы с разделением отходов по группам. Их переработают для повторного использования. Затем с помощью экскаватора-разрушителя был разобран железобетонный остов здания.

Такой метод сноса, в частности, наименее опасен для окружающей среды и позволяет сохранить максимальное количество деревьев.

Ранее сообщалось о начале сноса расселенного трехэтажного дома на улице Краснолиманской в рамках программы реновации. Снос также происходит с использованием технологии "умного сноса".