Выставочное пространство появится во флигеле усадьбы в Воронцовском парке

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Выставочное пространство появится в восточном флигеле усадьбы в Воронцовском парке после реставрации, сообщили в Москомэкспертизе.
Работы проведут в двухэтажном корпусе по адресу: Воронцовский парк, дом 7, рассказал председатель комитета Валерий Леонов. Флигель построили в 1780 году как служебное строение. После реставрации в помещении представят постоянную экспозицию, посвященную истории усадьбы и парка. На первом этаже разместятся вестибюль, комнаты охраны, кассы, гардероб и три выставочных зала. Второй займут фойе, холл, рабочие кабинеты и санузлы.
Специалисты восстановят каменный и кирпичный декор фасадов, а также деревянные конструкции кровли. В ходе реставрации воссоздадут оконные и дверные проемы и два крыльца на восточном и западном фасадах. Отреставрируют и изразцовые печи, воссоздадут их трубы. Внутренняя отделка помещений будет выполнена в полном объеме в соответствии с их функциональным назначением.
Внутри устроят перегородки и частичный демонтаж старых проемов. Потребуется также разместить эвакуационную наружную металлическую лестницу на южном фасаде здания. На месте окон западного фасада появятся ниши. Для выхода на чердак оборудуют люк с лестницей. У хода с восточной стороны сделают пандус.
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