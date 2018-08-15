Площадь ледовой арены в парке имени Святослава Федорова увеличится вдвое

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В парке имени Святослава Федорова реконструируют хоккейную коробку, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Площадь ледовой арены увеличится почти в два раза – с 800 до 1400 квадратных метров. Также оборудуют трибуны для болельщиков.

После завершения работ ледовая площадка будет соответствовать всем требованиям Континентальной хоккейной лиги. На ней можно будет проводить не только районные, но и городские турниры по хоккею. Помимо этого, все желающие смогут кататься здесь на коньках.

Реконструкция проводится по просьбе жителей и представителей районного хоккейного клуба. Работы ведутся и в самом парке. Специалисты прокладывают дорожки и тропинки, которые замостят разноцветной бетонной плиткой. А где дорожки уже есть, устанавливают детские, спортивные площадки и площадки для скейтбординга.

В парке установили временные ограждения, а чтобы жителям было удобно, через него сделали проходы, которые ведут от станции метро "Селигерская" к жилым домам.