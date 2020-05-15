Центр поддержки экономики столицы запустил автоматический сервис для помощи бизнесу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Центр поддержки экономики столицы запустил сервис по автоматическому подбору действующих федеральных и городских мер поддержки. Об этом сообщила пресс-служба департамента экономической политики и развития Москвы.

"Сервис объединяет почти 70 различных мер поддержки для граждан и бизнеса. Среди них – социальные выплаты, налоговые отсрочки, льготы по аренде, субсидии и гранты, льготное кредитование, административные послабления", – рассказали представители департамента.

"Узнать какие меры могут помочь посетители сайта смогут, используя понятный пошаговый алгоритм агрегатора мер", – поделился руководитель департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.

Предпринимателям, чтобы определить какие меры положены компании, надо указать сферу деятельности и уточнить принадлежность к наиболее пострадавшим от коронавируса отраслям. В дальнейшем сервис даст подробное описание меры, сведения о категориях получателей, а также сроках предоставления.

Еще представителям бизнеса будет доступна для заполнения анкета, куда можно внести свои предложения по наиболее востребованным мерам поддержки их отрасли.

Ранее стало известно, что поддержку от столичных властей получило почти 35 тысяч организаций Москвы.