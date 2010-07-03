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15 мая, 16:07

В центре Москвы началась замена тепловых сетей

город общество

15 мая, 16:07

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Фото: Портал мэра и правительства Москвы

В центре Москвы начали менять тепловые сети на трубопровод с системой дистанционного контроля, сообщил заместитель главного инженера филиала № 1 по магистральным сетям МОЭК Рустам Курамшин.

Сейчас ведется замена трубопровода по адресу: улица Студенческая, дом № 12. Здесь проводятся работы по замене трубы теплового ввода на жилой дом.

"На примере этого объекта мы можем видеть, что старая труба выполнена с применением минеральной изоляции. Данная технология является устаревшей, поэтому МОЭК использует предизолированную трубу. Трубопровод из таких материалов обеспечивается системой оперативного дистанционного контроля, которая позволяет определить коррозию, которая влияет на дальнейшую эксплуатацию трубопровода, и предотвратить ее возникновение", – сказал Курамшин, передает Агентство "Москва".

Новые трубы покрыты пенополиуретаном, они не подвержены наружной коррозии. В МОЭК отметили, что большинство участков тепловых сетей столицы меняют на новые по программе замены трубопровода (стартовала в 2005 году).

Ранее стало известно, что в столице будет завершен переход к новому отопительному сезону к концу лета.

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город общество

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