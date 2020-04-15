Столичные медики смогут бесплатно оставлять автомобили на парковках со шлагбаумом

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Заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что медицинские работники, которые работают с зараженными коронавирусом, могут бесплатно оставлять личный транспорт на парковках со шлагбаумом, передает Агентство "Москва".

Он отметил, что с 13 апреля врачи и медперсонал имеют возможность безвозмездно оставлять автомобиль на парковочных местах. Шесть человек уже воспользовались введенной льготой.

"Возле некоторых медицинских учреждений есть парковки со шлагбаумами закрытого типа. Врачи и медработники, списки которых переданы в департамент здравоохранения Москвы их медучреждениями, могут парковать там свои автомобили бесплатно", – подчеркнул Ликсутов.

Он добавил, что в случае возникновения вопросов по поводу использования парковочных мест медработники могут звонить в столичный департамент здравоохранения по номеру телефона +7 (495) 870-72-95.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 35 клиник в настоящий момент готовы принимать зараженных коронавирусом пациентов. Также в столице работает свыше 40 COVID-центров.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в свою очередь отметила, что за последние сутки в столице выздоровели 189 инфицированных пациентов. Таким образом, общее количество выздоровевших в Москве составило 1205 человек.