Платформу станции Каланчевская МЦД-2 в сторону Нахабина закрыли для пассажиров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Платформу станции Каланчевская второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) закрывают для пассажиров. На ней временно не будут останавливаться электропоезда следованием из Подольска в сторону Нахабина, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что изменения связаны с проведением строительных работ, которые планируется завершить до 6 мая.

В связи с закрытием платформы пассажирам, желающим добраться до станции Каланчевская, необходимо теперь выходить на станции Курская МЦД-2, пересаживаться на одноименную станцию Кольцевой линии метро и ехать до станции "Комсомольская" или доехать до Рижской МЦД-2, после чего пересесть на встречный поезд.

Уточняется, что платформа станции Каланчевская второго диаметра в направлении Подольска будет функционировать в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что вестибюли 20 станций Мосметро закрыли из-за низкой загрузки. При этом сами станции подземки продолжили работу в обычном режиме.