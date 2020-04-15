Роспотребнадзор обнаружил незаконно проживающих в Москве граждан КНР и Вьетнама

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Роспотребнадзор обнаружил нелегально проживающих в Москве граждан Китая и Вьетнама, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления ведомства.

Нарушения зафиксировали в результате проверки информации по поводу выявления заболевших коронавирусом граждан КНР, которые вернулись из Москвы на родину.

"В ходе проверок на рынках и в гостиницах на территории Юго-Восточного административного округа установлено, что в гостинице и общежитиях на территории комплекса "Москва" по адресам Тихорецкий бульвар, доме 1, строении 5, строении 8, строении 46, нелегально проживали 611 граждан КНР и Вьетнама, большая часть из которых не планировала покидать Москву и не имела билетов на руках", – отметили в пресс-службе.

У троих из них обнаружили признаки ОРВИ, они были отправлены в больницы. 13 человек, которые контактировали с ними, были изолированы. Все остальные будут также находиться на режиме самоизоляции в зданиях гостиницы и общежитий.

Кроме того, Роспотребнадзор выяснил, что на территории гостиницы "Дружба" нелегально проживали 244 китайца и вьетнамца. Признаков заражения коронавирусом у них не обнаружено. Их отправили на режим самоизоляции в связи с постановлением главного врача по ЮВАО Москвы.

Отмечается, что все помещения, в которых незаконно проживали иностранные граждане, а также места их дальнейшего размещения будут дополнительно продезинфицированы.

10 апреля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что несколько сотен китайских туристов были наказаны за несоблюдение режима самоизоляции. Десятки из них были высланы из страны.

За последние сутки в столице зафиксировали 1774 новых случая заражения коронавирусом. 43% инфицированных являются гражданами в возрасте от 18 до 45 лет. Всего же в России за прошедшие 24 часа выявили 3388 новых случаев заражения коронавируса. Таким образом, всего в РФ зарегистрировали 24 490 эпизодов инфицирования COVID-19.