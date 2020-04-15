Роспотребнадзор обнаружил незаконно проживающих в Москве граждан КНР и Вьетнама

12:34
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Роспотребнадзор обнаружил нелегально проживающих в Москве граждан Китая и Вьетнама, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления ведомства.
Нарушения зафиксировали в результате проверки информации по поводу выявления заболевших коронавирусом граждан КНР, которые вернулись из Москвы на родину.
"В ходе проверок на рынках и в гостиницах на территории Юго-Восточного административного округа установлено, что в гостинице и общежитиях на территории комплекса "Москва" по адресам Тихорецкий бульвар, доме 1, строении 5, строении 8, строении 46, нелегально проживали 611 граждан КНР и Вьетнама, большая часть из которых не планировала покидать Москву и не имела билетов на руках", – отметили в пресс-службе.
У троих из них обнаружили признаки ОРВИ, они были отправлены в больницы. 13 человек, которые контактировали с ними, были изолированы. Все остальные будут также находиться на режиме самоизоляции в зданиях гостиницы и общежитий.
Кроме того, Роспотребнадзор выяснил, что на территории гостиницы "Дружба" нелегально проживали 244 китайца и вьетнамца. Признаков заражения коронавирусом у них не обнаружено. Их отправили на режим самоизоляции в связи с постановлением главного врача по ЮВАО Москвы.
Отмечается, что все помещения, в которых незаконно проживали иностранные граждане, а также места их дальнейшего размещения будут дополнительно продезинфицированы.
10 апреля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что несколько сотен китайских туристов были наказаны за несоблюдение режима самоизоляции. Десятки из них были высланы из страны.
За последние сутки в столице зафиксировали 1774 новых случая заражения коронавирусом. 43% инфицированных являются гражданами в возрасте от 18 до 45 лет. Всего же в России за прошедшие 24 часа выявили 3388 новых случаев заражения коронавируса. Таким образом, всего в РФ зарегистрировали 24 490 эпизодов инфицирования COVID-19.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: