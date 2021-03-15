Монтаж пролетного строения эстакады начался над ж/д путями МЦК на Сусоколовском шоссе

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Над железнодорожными путями Московского центрального кольца (МЦК) на Сусоколовском шоссе начался монтаж пролетного строения эстакады, сообщает пресс-служба департамента строительства столицы.

Также ведется монтаж металлоконструкций пролетных строений эстакады съезда на Северо-Восточную хорду в сторону Ярославского шоссе. Работы ведутся на участке от Сигнального проезда до 3-го Нижнелихоборского проезда, включая разворотный путепровод через железную дорогу на Сусоколовском шоссе и направленный путепровод съезда через железную дорогу на Сусоколовском шоссе.

Всего в рамках проекта предстоит построить и реконструировать 4,6 километра дорог. В частности, реконструируют 3-й Нижнелихоборский проезд, улицу Станционную, проектируемый проезд № 1564А, улицу Ботаническую, улицу Гостиничную, а также Гостиничный проезд.

Также предусмотрено строительство нового участка Сусоколовского шоссе – от Алтуфьевского шоссе до Сусоколовского путепровода, Сусоколовского путепровода через МЦК, кругового пересечения на Сигнальном проезде и съезда с Сусоколовского шоссе на Северо-Восточную хорду в сторону Ярославского шоссе.

На участке от 3-го Нижнелихоборского проезда до Сигнального проезда организуют двухстороннее движение наземного общественного транспорта. На пути следования общественного транспорта обустроят остановки с посадочными площадками и павильонами ожидания.

Строительство Северо-Восточной хорды планируется завершить в 2022 году.

В конце января сообщалось, что за ближайшие четыре года в Москве планируется построить 10 новых мостов. В настоящий момент уже идет строительство семи объектов, отметил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

