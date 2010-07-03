Карта знакомств появилась на ВДНХ

На ВДНХ появилась карта знакомств с интересными людьми, она опубликована на сайте выставки.
"В эти весенние дни ВДНХ приготовила сюрприз для своих гостей. Благодаря специальной карте "Встречаемся на ВДНХ!" можно быстро отыскать на территории выставки, которая в полтора раза больше Монако, и людей со сходными интересами", – говорится в сообщении на сайте ВДНХ.
Как отмечается, туристы, изучающие выставку, смогут узнать, какую аудиторию привлекают павильоны и площадки. На карте отмечены точки притяжения на ВДНХ для блогеров, гурманов, модников, бизнесменов, музыкантов, художников и других – всего более 20 меток. Предполагается, что карта станет интерактивной.
"ВДНХ приглашает пользователей социальных сетей Facebook, Instagram, ВКонтакте дополнить ее новыми точками. Для этого необходимо написать свои идеи в официальных аккаунтах ВДНХ", – говорится в сообщении.
Места, которые поддержат пользователи, добавят на карту, а авторов наградят памятными сувенирами.
Как сообщалось ранее, музейный комплекс "Буран", павильоны "Гидрометеорология" и "Рабочий и колхозница" на ВДНХ станут бесплатными для посещения по некоторым дням. Также бесплатно можно посетить выставки проекта по поддержке молодых талантов "Взлет".
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