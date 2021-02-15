Дом по программе реновации в Бирюлеве Западном передадут под заселение до конца июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Дом по программе реновации в районе Бирюлево Западное планируют передать под заселение до конца июня. Об этом сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"В начале этого года в эксплуатацию введена новостройка по адресу Булатниковский проезд, дом 16Б. Это ресурс, который позволит предоставить новое жилье около 50 семьям уже в I полугодии", – отметил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Он уточнил, что с заселением данной новостройки в Бирюлеве Западном стартует программа реновации.

Уточняется, что всего на юге Москвы в программу реновации включили 378 домов. По словам Левкина, 15 домов расположены на территории района Бирюлево Западное.

"Сейчас на этапе разработки градостроительной документации находятся два стартовых объекта, один сдан в эксплуатацию, ввод еще одного дома ожидается осенью текущего года", – подчеркнул Левкин.

Ранее сообщалось, что дом по программе реновации сдадут в Царицыне в 2021 году. Все квартиры будут отделаны в соответствии с современными стандартами правительства Москвы.