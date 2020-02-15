Прием заявок на конкурс "Московская весна a cappella" стартует в феврале

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Фестиваль "Московская весна a cappella" пройдет в столице с 28 мая по 7 июня. Об этом говорится на портале мэра и правительства столицы.

"Международный фестиваль и конкурс акапельного пения будут проводиться уже в четвертый раз. Прием заявок открывается 18 февраля и продлится больше двух месяцев – до 20 апреля", – рассказала заммэра города Наталья Сергунина.

Она пригласила принять участие в конкурсе исполнителей разных жанров музыки со всей России и других стран. Сергунина напомнила, что в прошлом году площадки фестиваля посетили 7,4 миллиона горожан и туристов.

Принять участие в фестивале могут коллективы, основанные не менее чем за один год до даты проведения конкурса. Участникам коллективов должно быть не меньше 18 лет, а музыкальный репертуар группы должен составлять из произведений не менее 20–30 минут.

Конкурс "Московская весна a cappella" состоит из отборочного (заочного) и основного туров. Первый пройдет с 18 февраля по 5 мая 2020 года. Поступившие заявки специалисты оценят по сложности конкурсной программы, профессиональному уровню и артистизму.

Участники будут выступать в четырех номинациях: от одного до трех человек, от двух человек, от пяти человек и от девяти человек. Об итогах отборочного тура участникам сообщат не позднее 10 мая. Для участия необходимо заполнить анкету на сайте фестиваля.

В прошлом году Международный музыкальный конкурс "Московская весна a cappella" проходил с 1 по 12 мая. В столице в рамках одноименного общегородского фестиваля были открыты более 50 фестивальных площадок.

На фестивале выступили 140 российских и 55 зарубежных исполнителей и коллективов. Выбирали победителей конкурса члены профессионального жюри и москвичи, принявшие участие в онлайн-голосовании на сайте конкурса.