Программа стажировок правительства Москвы получила спецпремию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Программа стажировок "Москва моими глазами" за наставничество в госуправлении получила специальную премию на Первом Всероссийском конкурсе "Лучшие практики наставничества". Награждение прошло в павильоне № 75 ВДНХ в рамках Первого Всероссийского форума "Наставник-2018".

Участниками форума стали наставники на предприятиях, представители HR-департаментов крупнейших государственных и бизнес-корпораций и многие другие. Победителей конкурса выявляли в пяти номинациях: "Наставничество на производстве", "Наставничество в бизнесе и предпринимательстве", "Наставничество в социальной сфере", "Наставничество в образовании и кружковом движении", "Дети учат детей". Учреждены и две персональные номинации – "Гран-при "Наставник года" и "Руководитель", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Программа стажировок правительства Москвы существует семь лет. За этот период ее выпускниками стали 540 человек. 76 процентов из них активно участвуют в жизни города. В частности, они работают в парке "Зарядье", спорткомплексе "Лужники", на ВДНХ, МЦК, в центрах госуслуг "Мои документы" и других крупных организациях.