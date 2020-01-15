В "Автодоре" Москвы объяснили применение реагентов

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Противогололедные материалы (ПГМ) в Москве применяют в местах повышенной опасности. Об этом РИА Новости рассказал заместитель руководителя ГБУ "Автомобильные дороги" Андрей Соколов.
По его словам, "Автодор" приступает к превентивной обработке дорог регентами при получении предупреждения о нулевой температуре. ПГМ применяют в местах повышенной опасности – на мостах, эстакадах и низинах, крутых спусках и подъемах, тоннелях, перед светофорами.
Также обрабатываются территории транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), остановки, пешеходные зоны, подходы к социальным объектам и метро. Повышенное внимание уделяется проезжей части, так как при отрицательных температурах тонкий слой влаги превращается в ледяную пленку.
При этом отмечается, что конденсация происходит и на сухой поверхности дорог, когда температура покрытия опускается ниже "точки росы". При таких погодных условиях образуется так называемый "черный лед" – прозрачный слой обледенения, который очень трудно обнаружить визуально.
Согласно регламенту зимней уборки, в Москве используются твердые, жидкие и комбинированные реагенты, изготовленные на основе хлористого калия и натрия.
Заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков ранее заявил, что коммунальные службы в столице из-за теплой погоды пока использовали около 10 процентов противогололедных материалов от обычного объема.
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