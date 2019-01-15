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16:01

В ЗАО опровергли падение снежной массы на Большой Филевской улице

город

16:01

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Информацию о сходе снега с крыши дома на улице Большая Филевская не подтвердили в префектуре Западного административного округа.

Как сообщает пресс-служба префектуры, на этой территории проводилась проверка крыш домов. Все здания в округе контролируются, а состояние крыш регулярно проверяют.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что женщина получила травму головы в результате падения снежной массы на улице Большая Филевская.

А вот другая информация о падении наледи подтвердилась. Сообщалось, что в Басманном районе столицы с крыши дома на мужчину упал кусок льда. Инцидент произошел днем во вторник в Лялином переулке, дом №18, строение 1. В префектуре ЦАО сообщили, что власти и надзорные органы неоднократно требовали от управляющей компании очистить кровлю здания.

город

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