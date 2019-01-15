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07:44

В парке "Сокольники" пройдут елочные гонки на гироскутерах

город досуг

07:44

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Елочные гонки на гироскутерах пройдут в "Сокольниках" 20 января, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Специально к этому посленовогоднему мероприятию на Фонтанной площади парка появится стометровая трасса. К участию в соревнованиях будут допускаться радиоуправляемые гироскутеры с прикрепленными к ним елками.

Управлять "зеленым" транспортом участники будут со смартфонов, в которых установлено специальное приложение. Оно позволяет контролировать елку на колесах. Сообщается, что на время состязаний такие мобильные устройства будут выдаваться на месте.

Единственным условием для допуска к гонкам будет наличие елки. После мероприятия новогоднее дерево можно будет сдать на переработку в пункте приема, расположенном в парке. Гонки начнутся в 14:00 и продлится соревнование до 18:00.

По словам организаторов, тем, кто не принесет с собой живой елки из дома, тоже не дадут скучать. Для них будет организован турнир по разборке искусственной ели на скорость. Участники игры должны будут аккуратно снять и сложить все игрушки в коробку, потратив на это минимум времени.

Ранее сообщалось, что в Москве стартовала акция "Елочный круговорот", в рамках которой свои новогодние хвойные деревья можно сдать на переработку, освободив их сначала от мишуры и украшений.

Принимать елки будут до 1 марта в организованных Мосприродой специальных пунктах в 13 городских парках. Оттуда их отправят на перерабатывающее предприятие, где из них сделают древесную щепу и почвогрунт.

город досуг

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