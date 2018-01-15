Новые комплексы фотовидеофиксации заработают в Москве во второй половине года

15 января, 07:03
Фото: ТАСС/ Сергей Бобылев
Около 500–700 новых комплексов фотовидеофиксации введут в эксплуатацию во второй половине 2018 года.
"Примерно 75–80 процентов из них появятся в очагах аварийности для снижения числа ДТП (сейчас в городе 186 таких очагов). Еще 15 процентов камер будут установлены на новых выделенных полосах, а также на неконтролируемых участках уже работающих выделенок. Оставшиеся 5 процентов будут направлены на мониторинг движения и розыск угнанного автотранспорта", – рассказал в интервью газете "Коммерсантъ" руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Он уточнил, что оборудование будет взято в аренду. При этом установившая камеры компания будет нести ответственность и обслуживать их в режиме 24/7.
Ранее сообщалось, что аварийность на дорогах снизилась в нескольких регионах РФ благодаря системам фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
Всего в России установлено более 7,5 тысячи стационарных комплексов, фиксирующих нарушения ПДД, а также 2,5 тысячи переносных камер. Количество устройств, которые ловят водителей в автоматическом режиме до конца 2017 года увеличат еще на 2,5 тысячи.
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