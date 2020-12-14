Кальянную опечатали в Московском из-за нарушения антиковидных мер

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Кальянную Terracclonge опечатали в поселении Московском из-за нарушения антиковидных мер, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления Роспотребнадзора.

Решение было принято по итогам осмотра заведения специалистами ведомства. В частности, в нем предоставлялись услуги по курению кальяна, что запрещено указом мэра Москвы. Также в Роспотребнадзоре заявили о множестве нарушения правил санитарной безопасности.

В частности, в кальянной не проводились мероприятия по дезинфекции контактных поверхностей и обеззараживанию воздуха, сообщили в ведомстве. Также отмечается, что в заведении не имелись антисептики для рук и иные дезинфицирующие средства.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что сотрудники не имели пятидневного запаса масок и перчаток. Кроме того, отсутствовали график уборки помещений, а также централизованный сбор использованных масок и перчаток. В заведении не велся журнал здоровья сотрудников и не имелось информации о проведении тестов на коронавирус среди работников заведения.

"Специалистами территориального отдела в отношении индивидуального предпринимателя составлены протокол об административном правонарушении и протокол о временном запрете деятельности по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ, кальянная Тerracclonge опечатана. Соответствующие материалы направлены в Щербинский районный суд Москвы для решения вопроса об административном приостановлении деятельности на срок до 90 суток", – отметили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве добавили, что всего за время действия ограничительных мер в столице приостановили работу 52 кальянных. В частности, недавно было опечатано заведение "Библиотека Shisha Lounge" на Арбате. Сообщалось, что в нем также предоставлялись услуги курения кальяна, а также не проводилась дезинфекция контактных поверхностей.