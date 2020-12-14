В Москве началась заливка катков с естественным льдом

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Заливка катков с естественным льдом началась в Москве. При этом на катки, расположенные на открытых водоемах, пока выходить рано, сообщает РИА Новости со ссылкой на заммэра столицы Петра Бирюкова.

"И как только специалисты обозначат тему безопасности нахождения на этих катках, тогда мы разрешим пользоваться ими с соблюдением всех мер безопасности", – отметил Бирюков.

По словам заммэра, катки с искусственным льдом работают уже в течение 10 лет, они оборудованы раздевалками, медицинскими комнатами, комнатами проката инвентаря. Посетители могут выпить чай и переодеться.

Бирюков отметил, что в городе будет более 220 катков с искусственным льдом. Катки оформят праздничной иллюминацией. Он также напомнил, что в этом году необходимо соблюдать дистанцию и меры безопасности.

В этом году к зимнему сезону в столице подготовили 125 зон отдыха. Жители города могут погулять с детьми, покататься на лыжах, коньках и санках.