В Москве откроется первая галерея абстрактного искусства

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В следующем году на юге Москвы откроется первая в городе галерея абстрактного искусства. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Галерея откроется на Люсиновской улице. Помещение площадью 72 квадратных метра было разыграно на городском аукционе, за объект боролись 37 участников.

В галерее будут выставляться произведения российских художников, работающих в разных направлениях, среди которых абстракционизм, супрематизм, фовизм, дадаизм. Также, здесь откроется школа абстрактного искусства.

В начале октября в Инженерном корпусе Третьяковской галереи открылась первая за 100 лет выставка знаковых произведений Архипа Куинджи. Выставка вызвала ажиотаж у москвичей – очередь в галерею выстроилась от метро.