Территорию у станции метро "Марьина Роща" благоустроили

08:39
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Специалисты завершили благоустройство территории около станции метро "Марьина Роща" на северо-востоке города. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Здесь расширили тротуары и обновили их покрытие, на дорогах положили новый асфальт, вдоль пешеходных зон установили светильники, обустроили павильоны для ожидания автобусов и дополнительные парковочные места, разбили газоны. В порядок привели городское пространство площадью 11,4 гектаров", – говорится в сообщении.
Как уточняется, на данный момент там высаживают деревья и кустарники. Все растения устойчивы к морозам и ветрам, хорошо адаптируются в условиях мегаполиса. Уже следующей весной здесь распустятся липы, клены и каштаны, сирень, барбарис, дерен и спирея, добавили в пресс-службе.
В пресс-службе департамента капитального ремонта города отметили, что здесь уложили более 14 тысяч квадратных метров плитки, а также более 5 тысяч квадратных метров асфальта. Установили семь современных остановочных павильонов.
В ближайшее время на территории вокруг станции метро "Марьина Роща" установят также новые скамейки и урны.
Ранее на северо-востоке Москвы завершилось благоустройство береговой линии в месте слияния рек Яузы и Чермянки. Столичные власти облагородили более 30 гектаров парка "Яуза", который проходит вдоль Заповедной улицы. По просьбе местных жителей эстрадную площадку "Певческое поле" привели в порядок. На месте заброшенного горнолыжного комплекса появилась пешеходная галерея со скамейками и навесом. Также была создана прогулочная экотропа со смотровыми площадками. В парке был благоустроен пруд, у воды появились террасы.
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