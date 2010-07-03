Территорию у станции метро "Марьина Роща" благоустроили

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты завершили благоустройство территории около станции метро "Марьина Роща" на северо-востоке города. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Здесь расширили тротуары и обновили их покрытие, на дорогах положили новый асфальт, вдоль пешеходных зон установили светильники, обустроили павильоны для ожидания автобусов и дополнительные парковочные места, разбили газоны. В порядок привели городское пространство площадью 11,4 гектаров", – говорится в сообщении.

Как уточняется, на данный момент там высаживают деревья и кустарники. Все растения устойчивы к морозам и ветрам, хорошо адаптируются в условиях мегаполиса. Уже следующей весной здесь распустятся липы, клены и каштаны, сирень, барбарис, дерен и спирея, добавили в пресс-службе.

В пресс-службе департамента капитального ремонта города отметили, что здесь уложили более 14 тысяч квадратных метров плитки, а также более 5 тысяч квадратных метров асфальта. Установили семь современных остановочных павильонов.

В ближайшее время на территории вокруг станции метро "Марьина Роща" установят также новые скамейки и урны.

Ранее на северо-востоке Москвы завершилось благоустройство береговой линии в месте слияния рек Яузы и Чермянки. Столичные власти облагородили более 30 гектаров парка "Яуза", который проходит вдоль Заповедной улицы. По просьбе местных жителей эстрадную площадку "Певческое поле" привели в порядок. На месте заброшенного горнолыжного комплекса появилась пешеходная галерея со скамейками и навесом. Также была создана прогулочная экотропа со смотровыми площадками. В парке был благоустроен пруд, у воды появились террасы.

