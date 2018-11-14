Сады фестиваля "Цветочный джем" будут стоять в Москве все лето

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Экспозиция фестиваля в 2019 году будет расположена в городе в течение всего лета. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на оргкомитет цикла мероприятий "Московские сезоны".

Концепцией фестиваля станут сады постоянного цветения. Работы конкурсантов украсят общественные пространства Москвы, став частью городского ландшафта, с июня по сентябрь. Также во время фестиваля будут реализованы специальные проекты на окружных площадках и мероприятия, посвященные Дню города.

Прием заявок на конкурс уже начался, потенциальным участникам необходимо создать проекты на тему "Летние сады Москвы". В связи с изменением сроков фестиваля изменились и требования к проектам – сады не должны меняться на протяжении всего лета. По плану они должны быть сконструированы так, чтобы растения достигали пика декоративности в разное время лета. Сады будут оценены несколько раз и то, как они выглядят в течение разных "этапов жизни", будут учитывать при вынесении финального решения.

Конкурс пройдет в четырех номинациях, в том числе впервые введена категория «Ландшафтный проект для учреждений образования и здравоохранения». Участвующим в ней предполагается создать проекты для территорий школ, интернатов и больниц с учетом специфики пространств. Специальная номинация создана и для будущих профессионалов ландшафтного дизайна. "Конкурс студенческих проектов" прошел и в прошлом году и привлек творческую молодежь Москвы.

Прием заявок на профессиональный конкурс открыт до 15 декабря, а прием проектов заканчивается 15 января. Итоги конкурса подведут в конце лета.

Еще одно нововведение фестиваля – работа с менторами. Участники получат возможность создать проекты в коллаборации с ведущими дизайнерами и архитекторами России и мира. Менторы приступят к работе с финалистами после выбора экспертного совета.

Ранее в мероприятиях "Московских сезонов" в честь Дня народного единства приняли участие около 1,9 миллионов человек. Во время фестиваля горожане увидели 150 выступлений творческих коллективов, посетили мастер-классы и ярмарки.