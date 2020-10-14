Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московский нефтеперерабатывающий завод работает в штатном режиме. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия.

"Московский НПЗ работает в штатном режиме. Открытое горение факела не является внештатной ситуацией", – пояснили в компании.

В пресс-службе предприятия объяснили, что горение факельной установки предусмотрено технологическим процессом работы завода. Эта мера позволяет утилизировать избытки попутного нефтяного газа, который появляется при нефтепереработке.

На данный момент Московский нефтеперерабатывающий завод продолжает модернизацию, которая позволяет сократить совокупное время горения факела. По нынешним показателям он работает только 5 дней в году.

Председатель комиссии по экологической политике Мосгордумы Александр Соловьев ранее оценил, как проходит процесс улучшения экологических систем на МНПЗ. Специалист осмотрел высокотехнологичный комплекс переработки нефти "Евро+", который заменил 5 установок предыдущего поколения.

