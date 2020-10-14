Жители девяти домов Москворечья-Сабурова получат квартиры по программе реновации

В районе Москворечье-Сабурово жители девяти домов станут первыми участниками программы реновации, для которых подобрали стартовые площадки под строительство домов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Введенный в 2019 году дом на улице Борисовские Пруды, доме 7, корпусе 2 стал первой площадкой. Вторая – проектируемая новостройка на Каширском шоссе, владение 76", – рассказал глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

Проектируемый дом будет с переменной этажностью и рассчитан на 332 квартиры. Прилегающую территорию благоустроят, установят детские горки, спортивные площадки и места для отдыха.

Семисекционный дом переменной этажности на Борисовских Прудах был построен по индивидуальному проекту. В декабре 2019 года он был передан под заселение.

Всего в Южном административном округе Москвы в программу реновации попало 378 домов. Для нового жилья подобрано 44 стартовые площадки. В районе Москворечье-Сабурово планируют расселить и снести 11 домов, в которых живут более 1,5 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что жилой дом по программе реновации в Кузьминках введут к эксплуатацию до конца 2020 года. Его возводят по индивидуальному проекту, высота здания составляет 10–13 этажей. Фасады отделаны пиленым фасадным кирпичом, дом оборудован автоматизированной системой контроля и учета потребления энергоресурсов.

В Москве по программе реновации построили около миллиона квадратных метров жилья. Новые квартиры получила уже почти 21 тысяча жителей. К настоящему моменту подобрано еще около 500 стартовых площадок.