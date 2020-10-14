ИП могут подать сведения об удаленке без электронной подписи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

С начала октября индивидуальные предприниматели могут предоставить сведения о сотрудниках, переведенных на дистанционный режим работы, без электронной подписи, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Для этого нужно связать свою учетную запись на портале mos.ru с личным кабинетом на едином портале госуслуг. Чтобы создать учетную запись на mos.ru без электронной цифровой подписи, нужно сделать несколько шагов.

Во-первых, надо зарегистрировать кабинет индивидуального предпринимателя на портале gosuslugi.ru. Для регистрации учетной записи следует заполнить форму. После этого указанные сведения проверят на соответствие Единому государственному реестру индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).

Во-вторых, следует связать учетные записи на mos.ru и на gosuslugi.ru. Для этого нужно при входе в личный кабинет на mos.ru выбрать опцию входа через gosuslugi.ru, нажав на соответствующую кнопку. Затем надо ввести логин и пароль от учетной записи предпринимателя на едином портале госуслуг.

Индивидуальным предпринимателям также требуется оформить себя или других людей в качестве доверенных лиц для доступа в личный кабинет. В этом случае электронная цифровая подпись также не потребуется.

Для управления доверенными лицами в корпоративном кабинете юрлиц и индивидуальных предпринимателей есть специальный раздел, доступный в меню. Для добавления доверенного лица надо указать СНИЛС пользователя, зарегистрированного на mos.ru. Важно учесть, что сведения в его личном кабинете должны быть успешно подтверждены в Пенсионном фонде России.

После авторизации пользователь, назначенный доверенным лицом, может переключаться между профилями. Эта опция доступна в верхней правой части меню портала.

С 12 октября работодатели в Москве должны каждый понедельник предоставлять данные о количестве сотрудников, которые работают из дома или продолжают посещать предприятия и организации.

Информация о сотрудниках на удаленке позволит оценивать изменения общего пассажиропотока. Данная мера регламентирована законодательством. При этом в случае отказа хотя бы одного сотрудника предоставлять данные компанию могут оштрафовать на сумму до одного миллиона рублей или вовсе приостановить ее работу на три месяца.

Сергей Собянин заявил, что данная мера позволит предотвратить закрытие организаций из-за сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

