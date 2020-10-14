Учебный корпус на 300 мест планируют построить в Пресненском районе

10:26
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Учебный корпус на 300 мест может появиться на территории школы № 2055 в Пресненском районе Москвы. Строительство объекта уже началось. Об этом рассказали в пресс-службе департамента строительства Москвы.
Отмечается, что учебный корпус расположится на улице Подвойского, владении 2. Разрешение на строительство получено. Ввод в эксплуатацию здания запланирован на 2022 год.
В корпусе расположатся кабинеты технического черчения и моделирования, естественных наук, программирования, иностранного языка, основ анатомии и физиологии, астрономии, IT-полигон, библиотека с информационным центром, спортзал, помещение для аэробики и другое. Школа будет комфортабельной для детей с ограниченными возможностями: ее обустроят пандусами и тактильными указателями.
Прилегающую территорию также благоустроят: оборудуют спортплощадку и площадку для отдыха, высадят деревья, кустарники и цветы.
Ранее Москомархитектура согласовала проект начальной школы-трансформер в столичном районе Южное Бутово. На первом этаже будет оборудован детский сад на 100 мест, на втором – спортивный зал, на третьем – библиотека с медиатекой и кабинет для учителей.
Новую школу в Солнцеве достроят до конца 2020 года
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