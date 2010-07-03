Пешеходный переход через пути МЦК построят в районе Сокол

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пешеходный переход построят над путями Московского центрального кольца (МЦК) на севере столицы. Об этом сообщается на портале Стройкомплекса.

Как уточнили в пресс-службе Москомэкспертизы, проект строительства уже согласован. Новый внеуличный переход через МЦК появится в створе улицы Врубеля и Проектируемого проезда № 6560 в столичном районе Сокол. Он будет расположен у дома № 12 на улице Панфилова, длина прохожей части составит порядка 140 метров.

С южной и северной сторон пешеходного перехода разместятся опорные башни-вестибюли. Это будут двухэтажные постройки с техническими помещениями – диспетчерской и зоной для лифтового оборудования. Попасть внутрь можно будет по лестницам или на лифте. Переход оборудуют автоматической пожарной сигнализацией и системой охранного телевидения.

Проект предусматривает не только строительство перехода, но и частичное переустройство железнодорожной инфраструктуры, а также создание сетей связи, наружного освещения, электроснабжения и водостока.

Ранее сообщалось, что около ТПУ "Верхние Лихоборы" появятся парковка и пешеходные галереи. Как напомнила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская, ТПУ формируется на базе станции метро "Верхние Лихоборы", железнодорожной платформы НАТИ и станции МЦК Лихоборы. Проект также предусматривает обустройство новых улиц с пятью светофорами и плоскостных перехватывающих паркингов.