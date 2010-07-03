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16:33

Международный турнир по брейк-дансу пройдет в "Лужниках"

город спорт

Фото: Москва 24/Виктория Виатрис

Международный турнир по брейк-дансу Russian Open Breaking Championships пройдет во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в "Лужниках". В соревнованиях примут участие спортсмены из России, Канады, Франции, Бельгии, Южной Кореи и других стран, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Накануне турнира, 18 октября, профессиональные танцоры – Crumbs и Abstrak из США, Katsu One из Японии и Intact из Украины – проведут мастер-классы для всех желающих. Принять участие можно по предварительной записи. Мероприятие стартует в 12:00.

Отборочные туры состоятся 19 октября. На следующий день намечен финал, к которому присоединятся приглашенные команды из Франции, Южной Кореи, Канады, Украины, а также танцоры из Бельгии, Германии, Финляндии, Белоруссии и Казахстана.

Оценивать выступления спортсменов будет международная коллегия приглашенных экспертов. В этот же день состоится награждение. Для гостей выступят MC Kazak, MC Scream, DJ Legioner и DJ Smirnoff.

Впервые Russian Open Breaking Championships прошел в Москве в октябре 2018 года. Тогда в соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов.

Ранее Сергей Собянин заявил, что Москва должна быть территорией здорового образа жизни. Он напомнил, что в городе открыто уже свыше 22 тысяч спортивных объектов.

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